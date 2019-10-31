РИАМО - 31 окт. Средняя продолжительность жизни в России возросла до 73,6 года, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в Калининградской области в четверг.

«Хочу сказать, что в области здравоохранения сделано немало. Важнейшим показателем позитивных перемен является устойчивый рост средней продолжительности жизни. В 2014 году она составляла 70,9 года, на август этого года - 73,6 года», - сказал Путин.

Он отметил, что такого результата удалось добиться благодаря напряженным усилиям и продуктивной работе врачей, ученых, медицинских организаций.

С 29 октября в Светлогорске проходит расширенное заседание Государственного совета РФ на тему: «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В минувшую среду рабочие группы, куда входили федеральные чиновники, главы регионов и эксперты, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, обсуждали такие актуальные вопросы, как первичная медико-санитарная помощь, обеспечение медкадрами, уменьшение административной нагрузки на медработников, развитие медицинской инфраструктуры, новые медицинские технологии.