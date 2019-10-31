РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 окт. Дни открытых дверей МособлЕИРЦ состоятся во всех поселках городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Данный вопрос обсудили в ходе очередной встречи Ружицкого с жителями, которая прошла 30 октября в Доме офицеров.

«На этой неделе (до 3 ноября – ред) мы составим график Дней открытых дверей МособлЕИРЦ, где жители смогут получить разъяснения по всем интересующим их вопросам», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что подобные встречи-разъяснения пройдут во всех поселках Люберец. По словам главы округа, у жителей накопилось много вопросов относительно формирования единого платежного документа.