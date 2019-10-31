РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 окт. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 4 ноября состоится праздничный турнир по игре в волейбол, посвященный Дню народного единства, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В понедельник (4 ноября – ред.) на турнире за звание самой сильной команды будут бороться лучшие волейболисты-любители городского округа Люберцы. Приходите посмотреть и поболеть за спортсменов!» – сказал Ружицкий.

Он добавил, что соревнования начнутся в 12:00.

Подробная афиша праздничных мероприятий размещена на сайте люберцы.рф.