РИАМО - 31 окт. С 4 ноября по 8 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», специально для выставки из 32 городов в Москву доставили 150 картин, посвященных войне, сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«На сегодняшний день интерес огромный. Департамент образования и науки сейчас согласовывает график посещения выставки школьниками, департамент труда и социальной защиты - график посещения участниками проекта «Московское долголетие». И заявок идет очень много, посещение бесплатное. Мы ожидаем не менее 350 тысяч человек», - сказал Сучков.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова добавила, что выставка - это способ показать посетителям, как трансформировалась память народа о войне.

«В этой выставке нет ни одной «пустой» работы, которая создавалась как равнодушно исполненный заказ. Мы хотели этой выставкой, показав военные изображения, эмоции и чувства 40-х, провести людей через то, как трансформировалась память в разных поколениях», - отметила Трегулова.