РИАМО - 31 окт. В среду, 6 ноября, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная реализации в городском округе Люберцы программы по благоустройству парковых и лесопарковых зон, в том числе зоны отдыха «Малаховское озеро».

В пресс-конференции примет участие глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы:

- Какие условия создаются для комфортного отдыха горожан?

- Как адаптируются обновленные парки для маломобильных групп населения?

- Какова оценка экологического состояния Малаховского озера?

- Позволит ли очистка озера и реки Македонки «оздоровить» воду в озере?

- Насколько учитываются пожелания жителей при разработке планов по реконструкции?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.