РИАМО - 31 окт. Водка не поможет продезинфицировать раны и ссадины, однако если повреждение кожи незначительное, алкогольный напиток сгодится для механической прочистки раны, сообщает aif.ru.

Как пояснил кандидат медицинских наук, врач высшей категории, хирург Федор Шпаченко, водка неспособна эффективно бороться с бактериями.

«Водка не является дезинфицирующим средством, потому что содержание спирта в ней низкое. В медицинских учреждениях в качестве дезинфицирующего средства обычно используется спирт крепостью 70%. Это минимальный процент, чтобы убить бактерии», — сказал Шпаченко.

Однако если под рукой нет дезинфицирующих средств, а само повреждение неглубокое, то его можно и нужно промыть водкой. Она не убьет бактерии, но сможет вымыть их из раны. Причем для этих целей алкогольный напиток подходит даже лучше, чем обычная вода.

«Если ничего под рукой нет, водка подходит для обработки ран лучше, чем вода. Вода сама по себе может содержать бактерии», — отметил врач.

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