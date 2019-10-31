РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. Предприятия агропромышленного комплекса реализуют на территории Подольска масштабные инвестиционные проекты по строительству двух хлебобулочных, рыбного и кондитерского заводов, сообщается на сайте администрации горокруга.

На данный момент в стадии реализации инвестиционных проектов по модернизации действующего производства находятся такие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Подольска, как мясоперерабатывающий завод «Ремит», «Русский хлеб», «ПУРАТОС», «Би-энд-Би».

«Важным проектом является строительство производственного комплекса для изготовления хлебобулочной и кондитерской продукции ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский». Срок окончания строительства – конец 2020 года. Выход на проектную мощность – третий квартал 2021 года. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта появится 1,4 тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области – 660 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

На сопровождении администрации Подольска есть ряд других менее масштабных, но не менее интересных и значимых проектов. Например, строительство завода по производству кондитерских изделий (многокомпонентной мармеладно-пастильной продукции). Объем инвестиций в проект составит 428,9 миллиона рублей, планируется открыть 75 рабочих мест. Планируемый объем ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области – 17,6 миллиона рублей.

В деревне Северово создадут производство шпротной и деликатесной рыбной продукции. Инвестиции составят 350 миллионов рублей, планируется создать более 200 рабочих мест. Объем ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области составит 71,1 миллиона рублей.

На территории технопарка «Сынково» на земельном участке площадью 2,6 гектара идет строительство завода по производству хлебобулочной продукции ООО «Гипфель». Срок реализации проекта 2020 год. Планируемый объем инвестиций – 1,6 миллиарда рублей, будет создано 50 рабочих мест. Планируемый объем ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области составит 10,3 миллиона рублей.

По результатам деятельности предприятий агропромышленного комплекса по показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» Подольск занял шестое место в рейтинге среди муниципальных образований Московской области.