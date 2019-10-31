РИАМО - 31 окт. В День народного единства в Москве планируются массовые гуляния, в городе пройдет более 300 творческих мастер-классов, более 50 спортивных игр, также на улицах города и в парковых зонах со 2 по 4 ноября пройдет более 150 концертных выступлений коллективов из разных регионов России, сообщила РИАМО заместитель директора ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко.

«В городе пройдет более 300 мастер-классов и 50 спортивных соревнований. Все они веселые, полушуточные. Также планируется выступление более 150 концертных коллективов из разных регионов страны», - сказала Клименко.

Она добавила, что также в гуляниях в Москве примут участие более 150 человек в национальных костюмах разных регионов России.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов ранее отметил, что по всей стране в праздничные дни планируется около 3,5 тысяч мероприятий.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.