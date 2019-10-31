РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. В Информационно-методическом центре Подольска 1 ноября пройдет акция «Большой этнографический диктант», в рамках которой горожане смогут проверить свои знания о народах России, сообщается на сайте администрации округа.

«В муниципальном учреждении дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» 1 ноября в 11:00 пройдет акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей и министерством национальной политики Удмуртской Республики», – говорится в сообщении.

Текст диктанта включает 30 тестовых заданий – 20 вопросов общефедеральной базы и 10 вопросов из региональной части. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

«В мероприятии примут участие учащиеся образовательных учреждений округа, их родители и учителя», – отмечается в материале.

Для тех, кто не сможет по каким-либо причинам проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте акции с 1 по 4 ноября. Там же до 10 ноября будут опубликованы правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Международная просветительская акция проводится в России уже в четвертый раз. Диктант позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке.