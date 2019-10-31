РИАМО - 31 окт. По публикации видео в соцсети из реанимации Одинцовской центральной районной больницы в медучерждении городского округа состоялась проверка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Еженедельное совещание с руководителями территориальных управлений прошло в администрации Одинцовского городского округа, в повестке было пять вопросов, в том числе - работа с обращениями жителей в социальных сетях.

«Широкий резонанс вызвала публикация в одном из пабликов видео из реанимации Одинцовской центральной районной больницы, якобы свидетельствующее о ее перегруженности и плохой оснащенности. На минувшей неделе (глава округа – ред.) Андрей Иванов дал поручение - разобраться в ситуации на месте», - говорится в сообщении.

Специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители совета депутатов и администрации округа, а также средств массовой информации, побывала в ОЦРБ. По результатам проверки жалобы пользователей не подтвердились.

«Хорошо, что ничего не подтвердилось, что состояние оборудования и самих палат в реанимации приличное. Мое ощущение, что система здравоохранения закрыта для СМИ. Они постоянно чего-то боятся, прячутся, не дают достоверную информацию. Нужно эти барьеры, эти шаблоны просто разрушить, снять», - отметил Иванов.

По его словам, как только у СМИ будет доступ в палаты, в отделения реанимации, в те блоки, где разрешено присутствовать, то все эти передергивания, сплетни и слухи растворятся. Также в системе здравоохранения есть и вопросы, ими занимается главный врач.

«Много еще нужно сделать, отремонтировать, привести в порядок», - подчеркнул глава округа.

Отделение реанимации Одинцовской центральной районной больницы оснащено всем необходимым оборудованием. В нем восемь палат, в которых могут находиться от одного до трех пациентов. К каждой из 18 коек подведен кислород. Имеются пять резервных коек.

Иванов подчеркнул, что о положительных изменениях, которые происходят в медицинском учреждении, необходимо рассказывать и в средствах массовой информации. Для этого доступ на его территорию для журналистов должен быть открыт.