РИАМО – 31 окт. С прошлого года в стране уменьшилось на 100 тысяч количество абортов, при этом важно, чтобы медучреждения позволяли некоммерческими общественным организациям и психологам работать с женщинами на добровольной основе, сообщил президент России Владимир Путин.

Как сообщила в четверг в ходе встречи с главой государства представительница НКО Мария Колесникова, зачастую медики не пускают общественников и психологов в медучреждения для работы с женщинами, которые хотят прервать беременность. При этом объем покрытия противоабортной консультации составляет в медучреждениях всего около 30%.

«Сократилось количество абортов с прошлого года - на 100 тысяч. <...> Запретов и ограничений (для работы НКО - ред.) на законодательном уровне нет. Эта сфера очень тонкая и не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если речь идет о прерывании беременности. <...> Если на основе добровольности, пожалуйста. Никто не должен заставлять, но и не пускать неправильно. НКО вполне можно привлекать к этому. <...> Нужно рекомендовать», - сказал Путин.

Он отметил, что врачи должны информировать женщин о возможности работы с психологом.

«Я вас полностью поддерживаю. Постараемся выстроить работу таким образом, чтобы не нарушая прав людей на защиту, дать людям возможность выбирать из предлагаемых решений, в том числе которые НКО презентуют», - заключил президент.