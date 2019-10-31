РИАМО - 31 окт. В московском районе Марфино планируется возвести по программе реновации двухсекционный дом на 88 квартир, проектная документация на строительство уже согласована специалистами Мосгосэкспертизы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В доме будет 32 однокомнатные, 24 двухкомнатные и 32 трехкомнатные квартиры. На первом этаже разместят нежилые помещения, где будут находиться магазины, центры дополнительного образования и прочие соцориентированные учреждения

«В жилых домах по программе реновации предусмотрена не только отделка общих и технических помещений, но и ремонт самих квартир. Поэтому квартиры сразу после завершения строительства готовы к переезду жителей», - рассказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

Согласно проекту, фасад дома сделают навесным, первый этаж облицуют керамогранитными панелями, а все остальные — фиброцементными панелями и клинкерной плиткой.

Дом запроектирован с учетом потребностей маломобильных граждан — предусмотрены специальные парковочные места и расширенные дверные проемы. Также в доме установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов.

В рамках проекта будет проведено благоустройство придомовой территории — здесь сделают пешеходные зоны, установят одну детскую и две спортивные площадки, малые архитектурные формы. Кроме того, планируется установка шумозащитного ограждения и обустройство открытых парковок. Также будет проведено комплексное озеленение.