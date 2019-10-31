РИАМО - 31 окт. Первые два направления Московских центральных диаметров (МЦД) планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам в четверг первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«21 ноября планируется запуск МЦД-1 и МЦД-2», – сказала Кротова.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

К запуску диаметров на станциях установят новые урны, скамейки и стойки экстренного вызова. Сейчас активно идет подготовка всей инфраструктуры. На платформах станций также начали устанавливать новые погодные модули, которые оформлены в соответствии с концепцией архитектурного облика МЦД.