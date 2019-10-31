РИАМО - 31 окт. Аграрии Подмосковья собрали 428 тысяч тонн картофеля, что на 18% больше аналогичной даты прошлого года, на сегодняшний день уборка картофеля в стадии завершения, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы завершаем уборку картофеля в регионе, как и планировали, к началу ноября. Теплая, сухая погода нам помогла в этом году собрать рекордный урожай. На сегодняшний день валовый сбор составил 428 тысяч тонн картофеля. Но мы планируем дойти до 434 тысяч тонн», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он также напомнил, что в прошлом году сельхозпредприятия Московской области собрали 360 тысяч тонн картофеля.

«И еще один рекорд поставили наши аграрии в этом году – урожайность. Она составляет 321 центнер с гектара. В 2018 году урожайность картофеля составляла 241 центнер с гектара», - добавил Разин.

Производство картофеля в Подмосковье сконцентрировано в Дмитровском и Коломенском городских округах, а также в Озерах, Луховицах и Ступине. В этих муниципалитетах собрали 79% от общего объема урожая — 344 тысячи тонн картофеля.

«Лидерами являются такие сельхозорганизации, как «ДГТ», «Агрофирма Бунятино», «Озеры», «Куликово», «Северка», «Городище», «Агрофирма Сосновка», «Емельяновка», «Бунятино», «Дединово» и другие», - подчеркнул Разин.

Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля.