РИАМО – 31 окт. Мнения представителей медицинского сообщества и общественных организаций должно быть учтено при разработке программы развития поликлиник в России, кроме того, необходимы системные решения для связки муниципального и федерального уровней, заявил президент РФ Владимир Путин.

С 29 октября в Светлогорске проходит расширенное заседании президиума Государственного совета РФ на тему «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В нем принимает участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. В четверг пройдет расширенное заседание президиума Госсовета под руководством главы государства, перед которым Путин встретился с общественниками.

«Мы сегодня будем с губернаторами обсуждать развитие первичного звена здравоохранения. Я хотел встретиться с вами в преддверии этого мероприятия. <...> Власти в широком смысле слова должны обеспечить качество медицинского обслуживания. Первичное звено нуждается в очередной раз в поддержке на федеральном уровне. Чтобы средства, которые мы планируем на эти цели, были расходованы с умом, мы должны вместе с вами выработать правила, формы, способы и объемы (финансирования - ред.)», – сказал Путин.

По его словам, основная цель встречи – услышать и учесть мнения медработников, экспертов и представителей профессионального сообщества при подготовке и реализации программ развития первичного звена здравоохранения.

Путин отметил, что в стране неоднократно принимались меры поддержки регионов федеральным центром, чтобы люди на себе почувствовали улучшение качества предоставления медицинских услуг.

«Рассчитывали на что, что в регионах и муниципалитетах достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Не получается. Нужно снова привлекать с федерального уровня усилия и средства. Это системная проблема. Происходит это в том числе и потому, что у нас есть муниципальный и государственный уровень. <...> Часто на муниципальном и региональном уровне говорят: это не наш уровень ответственности. Нужно принимать какие-то системные решения, <...> чтобы была связка между уровнями управления», – заключил президент.