РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В подмосковном Подольске с 1 по 17 ноября пройдет выставка «Души прекрасные порывы», посвященная памяти первого директора Подольского выставочного зала Валентины Спиряновой, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Выставка «Души прекрасные порывы» Подольского городского отделения Союза художников России, посвященная памяти Заслуженного работника культуры РФ Валентины Спиряновой, откроется 1 ноября в Подольском выставочном зале на первом этаже. В масштабную экспозицию войдут 184 произведения искусства, среди которых 100 картин выполнено в жанре живописи, 44 – в жанре графики, 7 произведений декоративно-прикладного искусства и 13 – в жанре скульптуры. Активное участие в выставке памяти Спиряновой примут 42 художника. Экспозиция продлится до 17 ноября 2019 года», – говорится в сообщении.

Спирянова отдала 40 лет творческой деятельности Подольску. В 1977 году она стала первым директором выставочного зала, проработав в этой должности 19 лет до 1996 года. В сентябре 2012 года стала членом Подольского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», в 2017 году ее деятельность отметили золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство». Она обладала утонченным художественным вкусом, на который опиралась при создании Картинной галереи города, основу которой составляют работы подольских художников. Спирянова считала своей главной задачей сохранить их и сделать достоянием всех жителей Подольска.

Выставка организована при поддержке Заслуженного художника РФ, член-корреспондента Российской академии художеств, председателя Подольского городского отделения Союза художников России Ларисы Давыдовой.

Члены Подольского городского отделения Союза художников России создают произведения в жанрах живописи, графики, скульптуры, театрального, монументального, декоративно-прикладного искусства. Многие из них награждены творческими наградами Союза художников России и Российской академии художеств. В 2014 году Подольское городское отделение удостоено третьей премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».