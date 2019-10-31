РИАМО – 31 окт. Компания Apple приобрела права на торговый знак Airtag у российской группы компаний ISBC, под этим брендом намерены выпускать аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов, сообщает РБК.

Пять компаний группы зарегистрированы в Зеленограде. Они специализируются на технологии RFID, смарт-картах и системах контроля допуска. Именно под брендом Airtag осуществлялся выпуск брелоков со встроенными RFID-метками, которые используются в системах безопасного доступа в помещения или в качестве платежных средств и так далее.

«Например, девелоперская группа ПИК выдавала ключи с таким брелоком покупателям квартир. Также этот гаджет сертифицирован как платежное средство: на него могут быть записаны данные банковской карты, и им можно расплачиваться», - отмечается в материале.

Накануне в ISBC объявили, что совершили международную сделку по переводу прав на товарный знак Airtag. Детали сделки не разглашаются, как того требуют условия конфиденциальности. В группе компаний уверены, что будущее бренда «будет ярким, и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».

«В конце лета появились сообщения, что Apple готовится выпустить новое устройство под торговой маркой AirTag — аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов», - отмечается в материале.

По данным источника, близкого к сделке, именно американская корпорация-гигант купила бренд у российской группы компаний. Сумму такой покупки оценить сложно.