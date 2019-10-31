РИАМО - 31 окт. В двух российских регионах – Бурятии и Новосибирской области - за год количество врачей сократилось более чем на 50%, всего уменьшение числа специалистов отметили в 54 регионах страны, сообщает РБК.

«В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% - на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось», - говорится в справке Минздрава РФ о состоянии здравоохранения в регионах.

Больше всего сократилось специалистов в Бурятии (на 59%), Новосибирской области (на 58%) и Томской области (на 18%).

При этом, согласно документу, в 31 регионе страны отмечался прирост врачей. Самый большой – в Хакасии (на 313%) и Омской области (на 303%)

Как отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова, врачи уезжают из некоторых регионов, если в соседних областях им предлагают более высокую зарплату.

До ноября по поручению президента РФ Владимира Путина регионы должны были провести ревизию технического состояния и износа больниц, и до конца года должны провести анализ кадрового обеспечения первичного звена. В Минздраве страны отметили, что доля аварийных зданий медучреждений за пять лет сократилась с 26 до 11%.

«Многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, но встречаются и такие здания, которые были построены более 100 лет назад», - отметила Скворцова.