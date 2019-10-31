РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. Водонагреватель в муниципальной квартире на Индустриальной улице Подольска заменят до конца ноября по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправность инженерного оборудования в муниципальной квартире. Он отметил, что в марте 2019 года по решению инспекции газового хозяйства водонагреватель в квартире в доме №10 по улице Индустриальная был признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. Житель добавил, что квартира муниципальная, и заменой водонагревателя должна заниматься администрация.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение. В настоящее время комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству были проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ по контракту – до 30 ноября текущего года», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.