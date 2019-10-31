РИАМО - 31 окт. В столице на Волгоградском проспекте реконструируют футбольный стадион «Москвич», работы планируют завершить в 2021 году, стадион станет универсальным спортобъектом и для тренировок, и для мероприятий, и для соревнований, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Реконструкцию футбольного стадиона «Москвич» по адресу: Волгоградский проспект, владение 46/15, планируется завершить в 2021 году. В настоящее время уже демонтированы старые трибуны, началось строительство новых трибун и стрелковой галереи, устройство легкоатлетического ядра», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что стадион станет универсальным спортивным объектом, который можно использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу.

Площадь объекта до реконструкции - 1856,6 квадратного метра, после реконструкции составит 9048 квадратных метров. В ходе работ предстоит реконструировать футбольное поле, построить трибуны, стрелковую галерею и атлетическое ядро. Обновленная футбольная арена сможет вместить 4,2 тысячи зрителей. Поднимаясь на свои зрительские места, можно будет оказаться внутри одного из олимпийских колец. На поле уложат натуральный травяной газон с системами автоматического полива и обогрева.

«Четырехэтажное здание футбольной трибуны с навесом разместится в южном секторе. Под трибунами разместятся: зона стрелкового тира длиной 25 и 50 метров с раздевалками для спортсменов, разминочные залы, тренерские помещения, комнаты судей, медицинские кабинеты, служебные и технические помещения», — добавляется в сообщении.

По центру южной трибуны разместятся VIP-сектор и зона гостевого обслуживания с отдельными входами и фойе. На втором уровне трибун обустроят фойе для зрителей с санузлами.

Спортивное ядро стадиона будет включать: легкоатлетическую круговую беговую дорожку на восемь полос, прямую беговую дорожку на 10 полос, секторы легкой атлетики – для прыжков в длину и для тройного прыжка с песочной ямой, для прыжков в высоту и для прыжков с шестом, яму с водой для бега с препятствиями.

Для представителей СМИ оборудуют пресс-центр, зал для пресс-конференций, рабочие помещения прессы, комментаторские, ТВ и радиостудию. Для стадиона создадут архитектурную подсветку. На прилегающей территории будет доступна автостоянка на 166 мест для машин и для автобусов спортсменов.

Бочкарев добавил, что в столице ежегодно увеличивается количество спортивных объектов. Всего в этом году за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 10 спортивных объектов. До конца года сдадут в эксплуатацию еще два футбольных поля, три спортивных комплекса, один каток, два ВМХ-велодрома.