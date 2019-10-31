РИАМО - 31 окт. Жилой комплекс Wellton Towers в районе Хорошево-Мневники строят с опережением графика, уже завершены основные монолитные работы при возведении двух корпусов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Монолит первого корпуса возведен в августе 2019 года, третьего корпуса – в октябре текущего года. Возведение второго, самого высокого корпуса, завершится в феврале 2020 года», — сказал представитель застройщика ЖК, концерна «КРОСТ».

Сейчас в первом корпусе проводят работы по отделке показательного этажа. Устанавливают оконные блоки из алюминиевого профиля: смонтировали 810 оконных блоков из 1,6 тысячи.

В первом и третьем корпусах завершили работы по кладке стен и внутренних перегородок, во втором корпусе эти работы выполнили на 80%. В августе завершили работы по конструктиву стилобата, в котором располагается двухуровневая подземная парковка, а на верхних двух ярусах будут размещены объекты коммерческой инфраструктуры: супермаркет, фитнес-клуб, рестораны.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, Wellton Towers – крупный жилой комплекс, возводимый в рамках комплексной реконструкции 75 квартала в Хорошево-Мневниках. Помимо жилой недвижимости, здесь построены школа и детский сад, разработана транспортно-дорожная сеть. Создана новая жилая среда с парками, дворами без машин, спортивной и детской инфраструктурой.