РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. В подмосковном Подольске на предприятиях в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности заняты более 3,5 тысячи человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

На территории Подольска насчитывается более 22 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Основными направлениями являются кондитерское производство, переработка мяса и рыбы, консервирование, производство хлебобулочных изделий, мукомольно-крупяная промышленность, производство молочной и кисломолочной продукции.

«Численность работников, занятых на предприятиях в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, составляет 3,5 тысячи человек. Средняя заработная плата – более 55 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Предприятия этой отрасли вносят существенный вклад в наполнение бюджета.

«Так, за 9 месяцев 2019 года в бюджет Подольска перечислили 47,9 миллиона рублей, в консолидированный бюджет Московской области – 331,2 миллиона рублей», – уточняется в материале.

В числе крупных и средних предприятий – мясоперерабатывающий завод «Ремит», «Би-энд-Би», МОК-производство, Яковлевская чаеразвесочная фабрика, Подольский мукомольный завод, «ПУРАТОС», «Русский хлеб».