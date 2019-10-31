РИАМО - 31 окт. Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя подмосковной Лобни, который перевозил в своем автомобиле крупную партию героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения досмотра транспортного средства под рулевой колонкой обнаружен пакет, в котором находилось 150 свертков с порошкообразным веществом», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Кроме того, у пассажирки – 41-летней жительницы Москвы – в дамской сумке также обнаружили пакет с кристаллическим веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является героином весом более 300 граммов, и метилэфедроном весом более 2 граммов», – добавила Петрова.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых поместили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.