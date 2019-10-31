РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 окт. Четыре человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на шиномонтаже в микрорайоне Опалиха Красногорска, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что в очереди в шиномонтаж между 4 мужчинами произошел конфликт с дракой. В ход пошли бита и травматическое оружие.

«Тридцатого октября на шиномонтаже в микрорайоне Опалиха между двумя гражданами ближнего зарубежья и двумя россиянами произошел конфликт, в результате которого все четверо получили травмы различной степени тяжести», – сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД.

Он отметил, что один из участников драки задержан, личности всех остальных установлены.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ», – заключил сотрудник.