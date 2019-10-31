РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. В Подольске полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже банковской карты и снятии с нее свыше 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 40-летней местной жительницы о том, что с ее банковской карты были украдены денежные средства в размере более 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее судимый 41-летний местный житель. Полицейскими установлено, что подозреваемый был знаком с заявительницей. Путем свободного доступа злоумышленник тайно похитил банковскую карту и снял с нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.