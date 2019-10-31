РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. Подольский ансамбль народного танца «Рассвет» стал лауреатом I степени на Всероссийском конкурсе «Русский хоровод» в Москве, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве в концертном зале «Измайлово» 29 и 30 октября проходил II Всероссийский конкурс по народному танцу «Русский хоровод» при поддержке Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной. Председателем жюри конкурса была народная артистка СССР, народная артистка Республики Северная Осетия – Алания, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», профессор Мира Кольцова.

«В конкурсе приняли участие 67 профессиональных, заслуженных коллективов народного танца со всей России. Городской округ Подольск представлял народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» Дома культуры «Металлург». По результатам конкурса подольский ансамбль стал лауреатом I степени в номинации «Хоровод. Возрастная категория 15-18 лет», – говорится в сообщении.