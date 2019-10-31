РИАМО – 31 окт. Выдающийся советский ученый Дмитрий Поспелов умер в Москве на 87-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

«Ученый скончался 30 октября в своей квартире в Москве. Рядом с ним находилась его внучка, она и вызвала на место медиков. Профессору было 86 лет», – говорится в сообщении.

Поспелов – выдающийся советский и российский ученый. Родился 19 декабря 1932 года. В возрасте 24 лет он окончил механико-математический факультет МГУ, после чего 12 лет работал в Московском энергетическом институте, и в 1968 году стал профессором МФТИ. После до 1998 года работал в Вычислительном центре РАН.

Поспелов был специалистом в области новых методов управления сложными системами, создания ЭВМ новой архитектуры, являлся основоположником советской школы искусственного интеллекта. Его перу принадлежат 20 монографий и более 300 статей.

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