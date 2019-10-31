РИАМО - 31 окт. Столичные следователи устанавливают обстоятельства бесследного исчезновения несовершеннолетней девочки в Москве, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка по информации СМИ по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки», – сказала собеседник агентства.

Согласно данным СМИ, 27 октября подросток ушла из дома, а через некоторое время она прислала матери сообщение о том, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду.

«В настоящий время проводится комплекс поисковых и проверочных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего ребенка», – заявила Иванова.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки просьба сообщить по телефонам: 8 (495) 690-44-51, 8 (916) 642-73-92 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве.