РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 окт. Региональный форум «Женское предпринимательство» начал свою работу в картинной галерее подмосковных Люберец, в рамках форума там проходят различные мастер-классы и круглые столы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в картинной галерее состоялось открытие регионального форума «Женское предпринимательство», на котором присутствовали замминистра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско.

«Я всегда говорю, что Люберцы – это территория развития. Мы входим в тройку, но точно не ниже пятерки, по всем показателям (среди муниципалитетов Подмосковья – ред.): количество малых и средних предприятий, создание рабочих мест. У нас в округе более 16 тысяч малых и средних предприятий и более 9 тысяч индивидуальных предпринимателей. Задача власти – это не мешать. Можешь – помоги, но не мешай», – сказал Ружицкий.

На площадке проведения форума работают мастер-классы, проходят пленарные заседания и круглые столы. В программе также запланированы бьюти-презентация от стилистов и трансляция видеороликов с коллекцией успешных кейсов участниц мероприятия.

Региональный форум организован агентством инвестиционного развития Московской области, женским сообществом предпринимателей «Нежный бизнес» при содействии Торгово-промышленной палаты и администрации городского округа Люберцы.