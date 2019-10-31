РИАМО - 31 окт. Российский актер Гоша Куценко задолжал порядка 700 тысяч рублей, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Согласно данным на сайте, еще в 2015 году Куценко задолжал 693 тысячи рублей. Долг так и не был уплачен, а в июле 2019 к этой сумме прибавился штраф из ГИБДД в размере 500 рублей. Дело передали судебным приставам.

По данным СМИ, агент актера опровергает факт задолженностей и в настоящий момент проверяет информацию.

Куценко – российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Мама, не горюй» и «Антикиллер».