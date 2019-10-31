РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В подмосковном Подольске прошел приемку подъезд многоквартирного дома на улице Красногвардейский бульвар, его признали качественным, сообщил депутат совета депутатов Юрий Стрелков.

Стрелков совместно с заместителем директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, представителями Госжилинспекции и управляющей компании участвовал в приемке подъезда в многоквартирном доме на Красногвардейском бульваре, 7, отремонтированном в рамках губернаторской программы.

«Ремонт в подъезде выполнен качественно, в соответствии с требованиями и стандартами. Поэтому по завершении проверки подписали соответствующие документы и акты», – написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Перечень работ и цветовая гамма были заранее согласованы с жильцами. Работы провели с учетом их пожеланий и предложений.