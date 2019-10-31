РИАМО - 31 окт. I Всероссийский слет волонтеров общероссийской общественной организации «Общее дело» состоялся в Подмосковье, в слете приняли участие 50 волонтеров из Московской области, сообщила заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области Марина Мокшина.

С 29 по 31 октября 2019 года в подмосковных Мытищах проходил I Всероссийский слет волонтеров общероссийской общественной организации «Общее дело», в нем приняли участие более 200 представителей регионов страны. Слет был посвящен популяризации здорового образа жизни, профилактике аддиктивного поведения, употребления психоактивных веществ, в первую очередь среди несовершеннолетних.

«Был проведен трехдневный I Всероссийский слет волонтеров. Он всероссийский, потому что в нем приняли участие ребята из 17 регионов Российской Федерации. <...>. Поддержание здорового образа жизни и профилактика употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних - это основные задачи, которые ставились на этом слете», - сказала Мокшина.

Она добавила, что три дня участники общались друг с другом, перенимали опыт и теперь они привезут этот опыт в свои регионы.

По словам Мокшиной, сотрудничество Московской области с организацией «Общее дело» ведется уже давно. В слете приняли участие 50 ребят из Подмосковья.