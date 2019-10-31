РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска сотрудники одноименной управляющей компании вставили в подъезде многоквартирного дома треснувшее стекло недостаточной ширины и заклеили щель скотчем, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

«Жители пожаловались в совет ТОС «Дубровицы» на действия управляющей компании ООО «УК Дубровицы», сотрудники которой в многоквартирном доме №69 вставили вместо разбившегося стекла треснувшее, к тому же недостаточной ширины, а щель заклеили скотчем», – сказал Старчак.

Техник УК Наталья Уражок объяснила, что по заявке жителей вырезали новое стекло взамен разбитого, но пока его везли, оно треснуло. К тому же на месте выяснилось, что размеры сняты неправильно.

«Так как в подъезде вместо разбитого стекла стояла картонка, и было темно, мы решили установить пока треснувшее стекло. В процессе установки выяснилось, что оно еще и меньше, чем нужно. Теперь мы вырежем стекло по размерам и постараемся его установить сегодня, 31 октября, но после обеда», – отметила Уражок.