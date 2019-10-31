РИАМО - 31 окт. Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят до 4 минут к концу ноября, что позволит перевозить на 20% больше пассажиров, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«К концу ноября планируем сделать интервал движения на МЦК 4 минуты. Сегодня у нас 5 минут интервал, местами 6 минут. То есть пропускная способность на МЦК сразу на 20% увеличится», – заявил Хуснуллин.

По его словам, проект МЦК показал полный успех.

«Уже 80% МЦК работают на пределе пропускной способности, поэтому такое сокращение интервала даст возможность перевозить больше пассажиров», – уточнил заммэра.

Московское центральное кольцо длиной 54 километра проходит по 26 районам столицы. Всего на МЦК 31 транспортно-пересадочный узел, с которых можно совершить пересадку на 23 станции метро и десять пересадок на девять пригородных направлений, а также наземный общественный транспорт.

Самой популярной станцией по итогам первого полугодия 2019 года стала станция МЦК «Площадь Гагарина», которую ежедневно выбирают 44 тысячи пассажиров. На втором и третьем месте «Кутузовская» и «Ботанический сад». Этими станциями пользуются 28,8 тысячи и 27,1 тысячи пассажиров соответственно.