РИАМО - 31 окт. В Московском регионе на праздничных выходных начнется потепление, однако ожидаются дожди и сильный порывистый ветер, 3 ноября будет до плюс 5 градусов, 4 ноября потеплеет до плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Первого ноября ночью местами пройдет небольшой снег, температура опустится до минус 4-2 градусов в столице и минус 7-2 по области. Днем ожидаются небольшие осадки, в Москве — 0 – плюс 2, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3. 2 ноября ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки, днем преимущественно без осадков. Температура составит минус 2-0 градусов ночью в мегаполисе, в центре города – плюс 1-3, минус 5-0 по области. Днем будет 2-4 градуса в Москве и минус 1 – плюс 4 в Подмосковье.

«В воскресенье, 3 ноября, ночью осадков не ожидается, минимальная температура — 0 – плюс 2 градуса в столице и минус 2 – плюс 3 градуса по области. Днем прогнозируется небольшой дождь, в Москве — плюс 2-4 градуса, в Подмосковье — 0 – плюс 5 градусов. Местами будут отмечаться порывы ветра до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В День народного единства, 4 ноября, пройдет небольшой дождь. Ночью будет 0 – плюс 5 градусов, днем — плюс 4-9. 5 ноября будет еще теплее: ночью – плюс 2-7 градусов, днем — плюс 6-11 градусов, пройдет дождь.

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