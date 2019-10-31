РИАМО - 31 окт. Только на строительстве железных дорог в круглосуточном режиме в столице задействованы свыше 12 тысяч человек, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Уже в строительстве на сегодня задействованы только на железных дорогах с учетом благоустройства более 12 тысяч человек. То есть они работают в круглосуточном режиме. Так как они работают в основном в полосе отвода железной дороги их просто жителя не видят, но работа ведется огромная», - сказал Хуснуллин.

По его словам, также ведется реконструкция платформ и строительство переходов.

«Строится платформа Минская. Проходит интеграция с МЦК существующих платформ. Мы делаем переходы, связки, строим дополнительно пешеходные переходы. 12 новых пешеходных переходов у нас запроектированы, и большой вопрос благоустройства, подходных дорог к реконструируемым и строящимся станциям железных дорог», - добавил заммэра.