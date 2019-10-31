РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 31 окт. Для пятиклассников Домодедовской школы №2 провели экскурсию по аэропорту Домодедово, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«30 октября школьники посмотрели бокс, где проходят технический осмотр авиалайнеры, познакомились с кинологической, орнитологической службами и их питомцами: кокер-спаниелем Розой и ястребом Сильвией», – говорится в сообщении.

Экскурсия была организована при поддержке члена Общественной палаты городского округа Домодедово Давида Каграманяна.