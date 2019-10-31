РИАМО - 31 окт. На Ярославском направлении Московской железной дороги до конца текущего года запустят новый железнодорожный путь, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«До конца года будет запущен новый железнодорожный путь на Ярославском направлении, что позволит увеличить частоту движения поездов, это одно из самых загруженных направлений, соответственно частота поездов будет более интенсивной. Соответственно большее количество пассажиров мы сможем перевозить», - сказал Хуснуллин.

По его словам, в городе идет строительство новых платформ и реконструкция существующих.

«Могу сказать, что мы построили вместе с РЖД несколько новых платформ. К концу года будет запущена платформа Остафьево, в начале следующего года будет запущена платформа на территории новой Москвы в районе Клекшино», - добавил заммэра.