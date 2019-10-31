РИАМО - 31 окт. Главгосстройнадзор проведет для подмосковных застройщиков первый вебинар по теме «Основные замечания при осмотре не поднадзорных объектов перед получением разрешения на ввод в эксплуатацию» 1 ноября в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» в ходе вебинара расскажут об этапах получения разрешения на ввод в эксплуатацию не поднадзорного объекта, об основных причинах несоответствия построенного объекта проектной документации, а также о причинах отказов ввода в эксплуатацию.

«ГБУ МО «СтройЭксперт» по поручению Главгосстройнадзора и на основании предоставленных правительством Московской области полномочий перед вводом в эксплуатацию проводит осмотр объектов капитального строительства, не попадающих под надзор ведомства», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он добавил, что первый вебинар по теме «Основные замечания при осмотре не поднадзорных объектов перед получением разрешения на ввод в эксплуатацию» состоится 1 ноября 2019 года в 10:00.

Для регистрации на мероприятие необходимо последовать по ссылке. Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» ответят на все вопросы участников вебинара.

Главгосстройнадзор запускает проведение вебинаров для застройщиков, которые возводят избежать ошибок при строительстве не поднадзорных объектов застройщикам. Эта функция возложена на подведомственное Главгосстройнадзору ГБУ МО «СтройЭксперт».