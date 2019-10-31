РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В Подольске объявили конкурс на достройку детского сада – долгостроя на Колхозной улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий и проектирования здания объекта незавершенного строительства - детского сада на улице Колхозная, дом 10 в микрорайоне Красная горка Подольска. Так, в Единой информационной системе закупок было опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детский сад на 340 мест», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство объекта будет осуществляться в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Ранее инвестор ООО «Диском» в связи с отсутствием финансовых возможностей не смог достроить объект и ввести его в эксплуатацию в установленный срок. В марте 2019 года здание дошкольного образовательного учреждения было передано в муниципальную собственность как объект незавершенного строительства для проведения работ за счет средств бюджета с последующей компенсацией застройщиком понесенных затрат.