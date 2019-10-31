РИАМО - 31 окт. Французская компания планирует построить в Москве центры проживания для пожилых горожан с медицинским обслуживанием, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы не дома престарелых собираемся строить, мы собираемся строить условия жизни для пожилых людей. Если говорить о компании «Орпея», это крупнейшая в мире сеть, которая предоставляет возможности людям комфортного проживания с медицинским обслуживанием. Они пришли в Москву, потому что видят, что у нас средняя продолжительность жизни увеличивается, этот рынок становится востребованным», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что французская компания хочет строить несколько центров в Москве, изучают возможность. Столичные власти готовы предоставить часть городских территорий.

Проект «Московское долголетие» был запущен в 2018 году. В бесплатных секциях и кружках москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык, занимаются спортом, танцами и творчеством самых разных направлений.

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