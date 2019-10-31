РИАМО - 31 окт. В столице поступят в продажу транспортные билеты «Единый», посвященные 90-летию Московского планетария, билеты планируют выпустить 1 ноября, сообщается на сайте метро.

На лицевой стороне билета будет изображено здание планетария с его фирменной крышей-куполом. На этой стороне также указано название билета «90 лет Московскому планетарию».

На обратной стороне билета изображены планета, естественный спутник или астероид и космический аппарат.

«Московский планетарий дарит по-настоящему космические ощущения. Здесь можно спасти планету от астероидов, поймать звезду с неба и достать до Луны рукой», — гласит надпись на обратной стороне «Единого».

Посвященные планетарию билеты должны поступить в продажу 1 ноября.

Старейшему в России и одному из самых больших в мире Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет. В честь своего юбилея планетарий подготовил цикл специальных мероприятий.

Здание Московского планетария, построенное по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского, относится к памятникам эпохи конструктивизма. Авторы проекта гордились гигантским куполом, диаметр которого составляет 25 метров.