РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 окт. В Центральном парке культуры подмосковных Люберец 1 ноября для детей состоится интерактивная программа «Вместе веселей», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В пятницу, 1 ноября, посетителей Центрального парка культуры и отдыха в Люберцах ждет насыщенная программа. Юные люберчане примут участие в интерактивной программе «Вместе веселей», которую организует культурно-досуговый центр «Союз», – говорится в сообщении.

Взрослые же смогут насладиться концертом «Приглашение на закат» с участием Ирины Левицкой и Олега Яковлева.

Начало в 17:00 на входе в парк со стороны Октябрьского проспекта.