РИАМО - 31 окт. В Южном административном округе Москвы по программе реновации переселяются 238 семей из двух домов – №15 и 5 по улице Судостроительной, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«На сегодняшний день 134 семьи, это 56% от общего числа, заключили договоры с департаментом городского имущества и Московским фондом реновации жилой застройки. Жителям дома №15 на Судостроительной улице документы по переселению оформлены в полном объеме, дом полностью расселен», - сказал руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

На юге Москвы переезды из старого жилья в новостройки начались в числе первых. Так, например, многоэтажка в районе Нагатинский Затон на улице Судостроительной была передана под цели переселения еще осенью 2018 года. Всего в ЮАО подобраны 32 стартовые площадки во всех районах. В программу вошли 378 домов, 354 из которых будут демонтированы. При этом 24 дома сохранят, потому что они представляют историко-архитектурную и градостроительную ценность.

Сейчас в Южном административном округе по программе строится 16 жилых домов на 3579 квартир для переселения. Жилая площадь составляет 204,31 тысячи квадратных метров.

«До конца года мы планируем приступить к строительству еще на трех площадках для возведения жилых домов в рамках реализации программы реновации. Пять жилых домов в округе находятся в стадии проектирования; до конца этого года мы приступим к проектированию еще по семи объектам», – добавил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.