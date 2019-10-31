РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 окт. Детский сад в микрорайоне Опалиха Красногорска планируют построить до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест» на улице Горького, дом 4 микрорайона Опалиха горокруга Красногорск». Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2020 года», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В здании детского сада разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, актовый и спортивный залы, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории расположатся игровые площадки с теневыми навесами, местами для отдыха. На объекте будет выполнено комплексное благоустройство. На участках высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

По словам Владимира Локтева, особое внимание в ходе строительства будет уделено комфортности и безопасности дошкольного учреждения.

«Строительство будет вестись в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», – заключается в материале.