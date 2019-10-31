РИАМО - 31 окт. Строительство Бирюлевской линии столичного метро готовы вынести на обсуждение, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы БКЛ достроим в 2022 году, хотя нормативный срок у нас 2023 год. Мы при строительстве БКЛ учли возможность строительства дополнительных радиальных линий. Мы посмотрели возможность и окончательную трассировку Бирюлевской линии, она была у нас в дальних планах, но мы фактически готовы вынести на обсуждение Бирюлевской линии в увязке с РЖД», - сказал Хуснуллин.

По его словам, строящиеся линии увязывают с Московскими центральными диаметрами.

«Сейчас мы любую линию, которую проектируем, мы ее увязываем с МЦД и считаем пассажиропоток с учетом того, что у нас будет МЦД. Мы ее со станции «Кленовый бульвар» планируем строить. Более того, она будет связана со станцией «Технопарк» и со станцией «ЗИЛ», - уточнил Хуснуллин.

Он отметил, что также полностью готова трассировка и началась подготовка к проектированию Рублево-Архангельской ветки. От станции метро «Шелепиха» с пересечением БКЛ на станции «Народного ополчения» с проходом под Москвой-рекой, выход на станцию «Строгино» и дальше с выходом на Рублево-Архангельскую.

«Мы полным ходом приступили к строительству Коммунарской ветки, сегодня на всех участках развернуты работы по выносу инженерных коммуникаций, и мы в 2022 году хотим полноценно Коммунарскую ветку построить. Это связь МЦК в районе Севастопольского проспекта, связь БКЛ и выход в Коммунарку с дальнейшим продлением до Троицка», - заключил Хуснуллин.