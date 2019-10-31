РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. В четверг днем на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной свыше 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 12:12 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения составляет 3 километра в час.

Также движение затруднено на улицах Большая Серпуховская, Кирова, Лобачева, Рабочая, Революционном проспекте, проспекте Ленина и других.