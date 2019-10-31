РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 окт. Посетители Красногорского филиала Музея Победы 3 ноября смогут посмотреть театральную постановку и принять участие в мастер-классах в рамках акции «Ночь искусств», говорится в сообщении информационного центра музея.

Красногорский филиал Музея Победы впервые присоединится к акции «Ночь искусств». Третьего ноября вход в музей с 17:00 будет бесплатным. В этом году лозунг мероприятия – «Искусство объединяет».

«Для жителей и гостей города подготовлена большая праздничная программа. В 17:00 посетителям представят композицию «Я родом не из детства». Ее подготовил народный театр «Лаборатория 3-0-7» под руководством Елены Ток. Затем в исполнении студентов Московского государственного театрального колледжа имени Филатова прозвучат песни военных лет», – говорится в сообщении.

Гости музея также узнают о творчестве исполнителя одной из главных ролей в фильме «Судьба резидента» Эрвина Кнаусмюллера. В завершение участников ждет мастер-класс, во время которого все желающие изготовят памятные подарки для родных и друзей.