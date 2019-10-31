РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 окт. Дорожные службы подмосковного Красногорска перешли на зимний режим работы и проводят противогололедную обработку дорог округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Десять единиц техники вышли минувшей ночью (с 30 на 31 октября – ред.) на дороги округа и продолжают противогололедную обработку улично-дорожной сети», – говорится в сообщении.

Водителям также рекомендовали подготовиться к зимнему сезону – сменить резину на автомобиле, соблюдать осторожность, выбирать скорость с учетом погоды и обстановки на дорогах. Пешеходам посоветовали снабдить одежду светоотражающими элементами и соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.