РИАМО - 31 окт. На 27 столичных улицах установили новые камеры фотовидеофиксации для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.
«У нас для вас 27 новых адресов, где поставили камеры фотовидеофиксации. Многие - по вашим предложениям. Ждем резкое повышение водительской сознательности и порядка на дороге», - говорится в сообщении.
Камеры установили по следующим адресам:
- улица Сельскохозяйственная, напротив дома №15, корпус 1,
- Пролетарский проспект, дом №6 по улице Москворечье,
- улица Абельмановская, дом №1 по площади Крестьянская застава,
- улица Барышиха, напротив дома №15 по улице Митинская,
- улица Бауманская, у дома №1-3 по улице Бакунинская,
- бульвар Дмитрия Донского, дом №14А,
- улица Верхние поля, напротив дома №56, строение 1,
- улица Нагорная, дом №25, корпус 1,
- улица Ермакова Роща, у дома №32А, строение 1, по Шмитовскому проезду,
- улица Ленинская Слобода, дом №6/15,
- улица Атласова, дом №32, от Киевского шоссе до города Московский,
- улица 1905 года, владение 27, строение 1,
- Ореховый бульвар, дом №27, корпус 1, по Каширскому шоссе,
- Западный 1-й проезд, дом №11, строение 2, Зеленоград,
- улица Витебская, дом №43, строение 1, по Можайскому шоссе,
- Проектируемый проезд №5258, 1-й микрорайон, дом №52, город Московский,
- шоссе Энтузиастов, владение 29А,
- улица Сайкина, дом №7,
- Аминьевское шоссе, напротив дома №24,
- улица Красная Пресня, дом №29,
- улица Лобаческого, дом №41, к проспекту Вернадского,
- улица Мосфильмовская, дом №72А,
- Тверской бульвар, напротив дома №1,
- Лермонтовский проспект, дублер, дом №19,
- улица Тверская, дом №2,
- улица Менделеевская, микрорайон Ленинские Горы, 1, строение 3А,
- улица Лебедева, микрорайон Ленинские Горы, 1Л.
Все камеры столицы собраны на одной карте.
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