РИАМО - 31 окт. На 27 столичных улицах установили новые камеры фотовидеофиксации для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«У нас для вас 27 новых адресов, где поставили камеры фотовидеофиксации. Многие - по вашим предложениям. Ждем резкое повышение водительской сознательности и порядка на дороге», - говорится в сообщении.

Камеры установили по следующим адресам:

- улица Сельскохозяйственная, напротив дома №15, корпус 1,

- Пролетарский проспект, дом №6 по улице Москворечье,

- улица Абельмановская, дом №1 по площади Крестьянская застава,

- улица Барышиха, напротив дома №15 по улице Митинская,

- улица Бауманская, у дома №1-3 по улице Бакунинская,

- бульвар Дмитрия Донского, дом №14А,

- улица Верхние поля, напротив дома №56, строение 1,

- улица Нагорная, дом №25, корпус 1,

- улица Ермакова Роща, у дома №32А, строение 1, по Шмитовскому проезду,

- улица Ленинская Слобода, дом №6/15,

- улица Атласова, дом №32, от Киевского шоссе до города Московский,

- улица 1905 года, владение 27, строение 1,

- Ореховый бульвар, дом №27, корпус 1, по Каширскому шоссе,

- Западный 1-й проезд, дом №11, строение 2, Зеленоград,

- улица Витебская, дом №43, строение 1, по Можайскому шоссе,

- Проектируемый проезд №5258, 1-й микрорайон, дом №52, город Московский,

- шоссе Энтузиастов, владение 29А,

- улица Сайкина, дом №7,

- Аминьевское шоссе, напротив дома №24,

- улица Красная Пресня, дом №29,

- улица Лобаческого, дом №41, к проспекту Вернадского,

- улица Мосфильмовская, дом №72А,

- Тверской бульвар, напротив дома №1,

- Лермонтовский проспект, дублер, дом №19,

- улица Тверская, дом №2,

- улица Менделеевская, микрорайон Ленинские Горы, 1, строение 3А,

- улица Лебедева, микрорайон Ленинские Горы, 1Л.

Все камеры столицы собраны на одной карте.